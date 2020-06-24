Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком матча против ЦСКА. Команды встречались в Москве в рамках 23-го тура чемпионата России, гости одержали победу с разгромным счетом 4:0.

О том, что Малком стал лучшим футболистом встречи, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере».

Напомним, бразилец стал автором двух забитых голов. Всего 23-летний нападающий принял участие в семи матчах за «Зенит» и записал на свой счет три мяча и одну результативную передачу.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-лиги, набрав 53 очка. В следующем матче петербуржцы на своем поле примут самарские «Крылья Советов», игра состоится в пятницу, 26 июня.