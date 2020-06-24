Директор турнира WTA в городе Бол (Хорватия) Феликс Лукас раскритиковал организаторов выставочного турнира Adria Tour в Задаре. На соревновании, организованном Новаком Джоковичем, произошла вспышка коронавируса.

«Организация была просто ужасной. Не соблюдались никакие меры по борьбе с пандемией. В первый день на входе даже не было антисептика для обработки рук!» — заявил Лукас, слова которого приводит Vecernji List.

По его мнению, турнир был обречен на провал, так как никто не соблюдал правила. Лукас призвал руководство Федерации уйти в отставку после случившегося.

«Все хотели красоваться рядом с Джоковичем. Никто не думал об организации турнира», — сказал он.

Напомним, Джокович, его супруга и один из тренеров заболели коронавирусом. Также заразились Григор Димитров и его тренер, Борна Чорич, Виктор Троицки и его беременная супруга. Кроме того, заболела журналистка, работавшая на турнире, и пятилетний мальчик — внук владельца ресторана, где Джокович устроил вечеринку.