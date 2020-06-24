Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился новым видео с тренировки своих подопечных. На данный момент его группа находится в Кисловодске, сбор продлится до 15 июля.

На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал видео занятия в зале, которое проходит под песню «День победы». «Ох как же тяжело в учении, но легко в бою», — написал Плющенко. В ролике можно увидеть двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и Веронику Жилину, перешедших от Этери Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 24 Июн 2020 в 12:11 PDT

Напомним, вчера, 23 июня, возобновились тренировки других групп академии Плющенко в Москве. В частности, к занятиям приступила Станислава Константинова, в этом году перешедшая в группу Александра Волкова.