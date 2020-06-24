Папа Римский Франциск написал письмо бывшему пилоту Формулы-1 итальянцу Алессандро Дзанарди, который находится в фармакологической коме после аварии.

53-летний гонщик оказался в больнице в минувшую пятницу. Во время шоссейной велогонки в Тоскане он потерял управление и столкнулся с грузовиком. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но очень тяжелое.

«Дорогой Алессандро, ваша история — пример того, как можно начать с чистого листа после внезапной остановки. С помощью спорта вы учили жить жизнью главного героя, превратив инвалидность в урок человечности. Я молюсь за вас, спасибо, что дали силы тем, кто потерял ее», — написал Папа Римский в своем письме.

Напомним, Дзанарди был пилотом Формулы-1 с 1991 по 1994 год, а также выступал в 1999-м. В 2001-м он стал участником страшной аварии, после которой лишился обеих ног ниже колена. Однако он не закончил свой путь в спорте и стал выступать на Паралимпийских играх в шоссейных велогонках.