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  • 13:44,  24 июня 2020
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Футбол
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Широков: Вагнер мог перейти в ЦСКА, если бы его можно было заявить на остаток сезона

Широков: Вагнер мог перейти в ЦСКА, если бы его можно было заявить на остаток сезона
Роман Широков. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением о переходе нападающего Вагнера Лава в «Кайрат». Бразилец был близок к возвращению в стан «армейцев», однако трансфер сорвался.

«Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА только в том случае, если бы его можно было заявить на остаток сезона. И предварительный контракт мог бы быть только в этом случае. Но заявить его нельзя, поэтому переход был невозможен для ЦСКА», — заявил Широков, слова которого приводит Sport24.

По мнению экс-футболиста, бразильский форвард мог бы усилить московскую команду.

Напомним, во вторник, 23 июня, Вагнер Лав объявил о переходе в «Кайрат» в своих социальных сетях, отметив, что он очень рад принять новый вызов. Позже гендиректор казахстанского клуба Марат Баймуханов заявил, что никакого перехода еще не состоялось.

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