Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями о своей произвольной программе 1993 года.

На своей странице в «Инстаграме» Слуцкая опубликовала видео выступления, на котором она катается в белом платье. По словам экс-спортсменки, это ей второй костюм, сшитый в ателье.

Слуцкая пояснила, что на тот момент была очень худенькой, поэтому нужно было сделать пышную юбку.

«И я очень хорошо помню эту юбку, у нее была такая колючая сетка, а сверху была «штора» с розочками, как я ее называла. Меня заносило этой юбкой: я прыгала, приземлялась, а юбка еще докручивалась за мной», — написала Слуцкая в «Инстаграме».

Она призналась, что безумно не любила эту юбку, однако понимала, что платье очень красивое. Ирина подчеркнула, что оно не помешало ей завоевать бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров.