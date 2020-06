View this post on Instagram

#СлуцкаяНаПутиКУспеху . Хочется ещё рассказать про 1993 год????. На видео моя произвольная программа в белом костюме с розочками. Это мой второй костюм, который шили в ателье. . Сетки тогда ещё не было. Вставки в белом костюме подбирали под цвет кожи из бифлекса бежевого цвета. И он не очень, конечно, подходил под кожу, но все равно создавал такую красоту????. Жанне Федоровне и Эдварду Станиславовичу хотелось сделать пышную юбку, потому что я была очень худенькой. Музыка была классической, и художник создал вот такой образ???????? . И я очень хорошо помню эту юбку, у неё была такая колючая сетка, а сверху была «штора» с розочками, как я её называла????. Меня заносило этой юбкой: я прыгала, приземлялась, а юбка ещё докручивалась за мной????. Я безумно её не любила, она меня выматывала!???? Но я понимала, что платье очень красивое, мне нравились розочки. . Ну, ничего!???? Каталась и стала бронзовым призёром???? Чемпионата Мира среди юниоров. Выступала в Колорадо Спрингс, в Америке, когда и началась моя борьба с Мишель Кванн, которая продолжалась вплоть до 2005 года. Так мы и шли бок о бок. И этот костюм тоже вошёл в историю❤️ . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигуристка #фигурноекатание #figureskating