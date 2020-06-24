Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что проходит обучение на категорию Pro. Ранее он числился старшим тренером команды и во время матчей не мог руководить с кромки поля.

По словам Игнашевича, он провел уже два занятия, которые проходят в дистанционной форме. Тренер признался, что заниматься дистанционно непросто, так как вечерние уроки начинаются в семь часов — приходится чуть раньше уходить с тренировки.

«Представляю, как другим тренерам тяжело. Тому же Мусаеву из «Краснодара», у которого матчи в РПЛ. Но он тоже время находит», — сказал Игнашевич, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Также экс-футболист прокомментировал назначение на должность главного тренера клуба.

«Что касается моего назначения, то испытываю приятные эмоции, связанные с тем, что можно стоять на бровке и доносить до ребят информацию. А так я часто голос срывал, пытаясь кричать с лавки», — сказал Игнашевич.