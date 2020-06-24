Поклонники российской фигуристки Алины Загитовой остались недовольны новостью о том, что олимпийская чемпионка не получит ни одной награды ISU Skating Awards. Ранее агент Ари Закарян подтвердил эту информацию и посоветовал болельщикам обратиться в ISU.

Фанаты атаковали аккаунт ISU в социальных сетях и запустили хэштег #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову). Кроме того, они собрались бойкотировать премию, о чем сообщили с помощью хэштега #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).

В комментариях болельщики задаются вопросом, почему ISU проигнорировал Загитову, которая является одной из лучших фигуристок на данный момент.

«Неуважаемое ISU! У Алины за 14 часов уже 400000 просмотров ее тренировки КП. А Вы своим роликом за 2 дня даже 30000 не набрали… Мне Вас искренне жаль… Очень недальновидно», — написала одна из фанаток.

Другая поклонница добавила, что без Загитовой вообще нет смысла в данной премии.

ISU Skating Awards состоится 11 июля 2020 года и пройдет в онлайн-режиме. Загитова была номинирована на три премии: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа.