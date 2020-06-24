Российская фигуристка Елизавета Нугуманова назвала программы, которые ей понравились больше всего в минувшем сезоне.

«Из женского катания мне очень понравилась короткая программа Алины Загитовой. Очень красивая, мне понравилась музыка, и каталась она хорошо. Вот, из наших девочек больше всего понравилась Алина», — сказала Нугуманова в интервью для ютуб-канала «Поясни за прогу».

Также фигуристка выделила короткую программу американской одиночницы Мэрайи Белл. В парном катании Елизавета отметила выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, в танцах на льду — Александру Степанову и Ивана Букина.

«В мужском одиночном катании… надо подумать. Дима Алиев! Мне очень нравится его произвольная программа, это просто шикарно», — сказала Нугуманова.