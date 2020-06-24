Тренер по биатлону Виталий Норицын сообщил, что пока нет определенности с его прибытием в Болгарию.

Ранее Александр Касперович сообщил, что рейс тренеров из России, запланированный на 1 июля, был отменен.

«На данный момент еще нет решения по поводу нашего приезда в расположение команды. Работаем в этом направлении. Сложный момент, тем более что Россия считается страной с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом», — сказал Норицын, слова которого приводит РИА «Новости».

Норицын добавил, что первый сбор болгарской команды уже подходит к концу. Сейчас тренеры вынуждены работать дистанционно, однако это не помешало реализовать все, что было запланировано. Он подчеркнул, что ежедневно связывается с тренером, который находится в Болгарии.

Второй сбор стартует в эстонском Отепя 6 июля, однако Норицын не знает, сможет ли туда попасть.