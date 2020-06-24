Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков выйдет в основном составе «Урала» в гостевой игре против «Шинника», которая состоится в рамках четвертьфинала Кубка России. Обе команды объявили составы на матч.

Отметим, что в составе «Шинника» выйдет бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Зинков, а также бывшие форварды ЦСКА и «Спартака 35-летний Самодин и 39-летний Низамутдинов

Кроме того, в составе «Урала» бывший игрок «Зенита-2» Юрий Бавин.

Матч пройдет в Ярославле. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния 18 или 19 июля сыграет за выход в финал Кубка России c подмосковными «Химками».