«Локомотив» объявил на своём официальном сайте о решении команды переселиться на базу в Баковке. Клуб решил, что будет соблюдать режим самоизоляции. Это решение приняли как футболисты, так и тренерский штаб «железнодорожников».

Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги был постановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 17 июня турнир возобновился, но потом произошли случаи заражения COVID-19 в «Ростове», «Динамо» и в «Уфе».

«Локомотив» с 44 очками в 23 турах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита на 10 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рубином» в Казани 27 июня.