Инсайдер Нобель Арустамян пояснил причины, почему ЦСКА отказался от Вагнера. По словам Нобеля, сделку заблокировал лично президент армейского клуба Евгений Гинер.

Арустамян отметил, что на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке, а в понедельник она уже была сорвана. Арустамян до сих пор мучает вопрос, почему это решение отменили в последний момент. Инсайдеру хочется спросить у Гинера о причинах, но доводы, по его словам, понять сложно.

Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Отметим, что Вагнер перешел в «Кайрат».