Авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, соотнеся их в разные категории. Российский боксер Николай Валуев был отправлен в категорию ужасных боксеров.

Компанию Валуеву в списке ужасных составили Шэннон Бриггс, Бермэйн Стиверн, Фрэнк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде.

Отметим, что бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон,в список переоценённых боксёров. В том же списке украинец Владимир Кличко. А вот его брата Виталия отнесли к «элитным».

«Величайшие» — это Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший.