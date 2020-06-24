Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву.
По словам журналиста, главный вопрос для московского клуба – это будущее Виктора Гончаренко.
По данным источника, Гончаренко вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но клуб пока не принял решение как быть дальше.
«Так или иначе, решение будет снова за Гинером», – сообщил Арустамян.
Напомним, в 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромного проиграл «сине-бело-голубым» (0:4), после чего Гончаренко изъявил желание уйти в отставку.
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