Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву.

По словам журналиста, главный вопрос для московского клуба – это будущее Виктора Гончаренко.

По данным источника, Гончаренко вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но клуб пока не принял решение как быть дальше.

«Так или иначе, решение будет снова за Гинером», – сообщил Арустамян.

Напомним, в 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромного проиграл «сине-бело-голубым» (0:4), после чего Гончаренко изъявил желание уйти в отставку.