Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был прооперирован в Барселоне. Операция прошла с опережением графика. По информации Mundo Deportivo, хирургическое вмешательство было в планах на пятницу, но доктора решили сделать ее сегодня, 24 июня. Пока неясно, кколько времени Агуэро потребуется на восстановление.

Ранее аргентинец получил травму в игре английской Премьер-Лиги с «Бернли», которую Сити выиграл крупно 5:0. Игрок был заменен в дополнительное время к первому тайм. Во время обследования врачи выявили у форварда разрыв левого мениска.

В текущем сезоне Агуэро сыграл за «Манчестер Сити» 32 встречах во всех клубных турнирах, в которых забил 23 гола.