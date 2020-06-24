Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова во время отыха Сочи впервые в жизни прокатилась на доске для серфинга.

Процесс она выложила в сторис в инстаграма: 23-летняя спортсменка опубликовала видео заплыва. Сотникова пыталась ехать на серфе стоя, помогая себе веслом. Однако доска поймала волну и Сотникова опрокинулась назад в море.

Недавно Сотникова рассказала, как прошло ее трехдневное голодание.

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, она завоевала золотую медаль Игр в Сочи в 2014 году. Также она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы.