Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по кличке Гном Гномыч выложил видео в инстаграме. В ролике мальчик поменялся ролями со своей матерью, женой Плющенко Яной Рудковской.

На видео Александр открывает рот, а говорит голосом Рудковской. Его мать отвечает, но озвучка принадлежит Гном Гномычу. Мать и сын обсуждают, за сколько фигурист будет сниматься. Гном Гномыч в образе Рудковской говорит, что за игрушки и 1000 рублей сниматься не будет, а за 5000 тысяч готов.

Ранее юный Саша Плющенко делился в инстаграме роликами с загадочными яйцами, а также с саундтреком «Золотые купола» в исполнении Михаила Круга.