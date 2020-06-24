Новичок «Зенита» атакующий защитник Денис Захаров рассказал, как осуществлялся переход в петербургский клуб.

По словам Захарова из-за карантина делать особо нечего, поэтому переговоры с «Зенитом» прошли быстро. Захаров отметил, что руководство клуба сделало предложение уже после завершения сезона Единой лиги ВТБ.

«Со мной связались, обозначили, на какой роли видят меня в команде. Я согласился, и теперь с нетерпением жду, когда смогу добраться до Санкт-Петербурга. Сейчас я выехал из Белгорода и нахожусь в Москве, где работаю с тренером», — приводит слова Захарова «Спорт день за Днем».

Захаров отметил, что приедет в Петерубрг, когда откроются спортивные площадки.