Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на запись от Абубакара Нурмагомедова.

Ранее двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потроллил бывшего чемпиона UFC, выложив в инстаграме фото с поединка Хабиба и Конора.

«Это когда коронавирус и ты дышать не можешь», — подписал боец Абубакар.

«Я подумал, что это всего лишь прикрытие для Абдулманапа. Прикрытие, чтобы скрыть недостаток активности и прекращение боев. Удачи, но помни, Аллах видит всё», — написал в комментариях Конор Макгрегор.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов до сих пор находится в больнице после осложнений из-за коронавирусной инфекции.