Блогер Василий Уткин рассказал, что капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры после игры 23-го тура РПЛ против «Зенита».

Уткин отметил, что его гораздо больше беспокоит судьба Акинфеева, чем Гончаренко. Вот она драматическая фигура, поскольку Акинфееву еще играть и играть. Уткин подчеркнул, что Акинфеев продолжает оставаться лучшим российским вратарем.

«Вы вообще знаете, что он тоже задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Карьера Акинфеева не должна заканчиваться таким образом. Я бы на месте Игоря сообщил руководству, что или сейчас происходят какие-то изменения, в том числе в трансферной политике, или он продолжит карьеру в какой-то другой команде. Акинфеев заслужил, чтобы его карьера заканчивалась иначе», — отметил Уткин в программе на свою ютуб-канале.

Напомним, что игра в Москве завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 4:0, а 34-летний голкипер Акинфеев защищал ворота ЦСКА.