Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась на тему возобновления сезона в условиях незавершившейся пандемии коронавируса. Ранее АТР и WTA выложили расписание, где написано, что официальные матчи возобновятся уже в начале августа.

«Буду ли участвовать в августовских турнирах, включая US Open? Надеюсь, они не случатся. Ребятам желаю скорейшего выздоровления! Я вообще слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис», –написала Кузнецова в инстаграме.

Напомним, теннисный сезон приостановлен на начала августа в связи с пандемией коронавируса. В замороженном рейтинге WTA Кузнецова занимает 32-ю позицию. Ранее было объявлено об отмене Уимблдона.