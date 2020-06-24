Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался на тему резонансного интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Семин подчеркнул, что никогда не говорил фразу: «Локомотив» — это Семин».
«Я никогда такого не говорил. «Локомотив» — это болельщики и люди, которые приходят на стадион.
Также Семин опроверг слова Кикнадзе, что ни разу не позволил себе раскачивать лодку.
«Он всегда ее раскачивал», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Семин не является главным тренером «Локомотива» с 1 июня.
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