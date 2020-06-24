Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков поздравил с днем рождения звезду «Барселоны» Лионеля Месси. В среду, 24 июня, аргентинцу, который является ровесником бывшего игрока сборной России, исполнилось 33 года.

«С 33-летием, мастер. Добро пожаловать в клуб. В это время футбольная жизнь в разгаре. А у нас говорят, в 33 — старый. А мне интересно, кто эти ребята тогда, которые в 38-40 — топ», — написал Глушаков в сторис в инстаграме.

К фотографию Глушаков прикрепил фото с Месси с товарищеского матча 2017 года между сборными России и Аргентины.

Ранее пресс-служба сборной России поздравила Месси с днем рождения на испанском и русском языке.