В игре 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» нанес крупное поражение «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0. Матч проходил в Манчестере при пустых трибунах стадиона «Олд Траффорд».

Счёт на седьмой минуте открыл Антони Марсьяль с передачи Маркуса Рашфорда. В конце первого тайма МЮ увеличил разрыв в счёте: снова отличился Марсьяль после паса Аарона Ван-Биссаки. На 74-й минуте Марсьяль сделал хет-трик с передачи Рашфорда.

«Манчестер Юнайтед» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Шеффилд Юнайтед» 44 очка, команда располагается на восьмом месте.