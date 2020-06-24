Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко находится со своей группой в Кисловодске, где регулярно проходят тренировки.

«Все работают, все бегут даже в дождь. Кросс. Сборы в Кисловодске с тренерами Евгением Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым, Людмилой Алферовой», — пишет аккаунт Плющенко в инстаграме.

Ранее оказалось, что российская фигуристка Арина Парсегова ушла из группы Этери Тутберидзе, присоединившись к академии Плющенко.

Напомним, вчера, 23 июня, возобновились тренировки других групп академии Плющенко в Москве. В частности, к занятиям приступила Станислава Константинова, в этом году перешедшая в группу Александра Волкова.