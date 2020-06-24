В игре 31-го тура испанской Примеры «Сельта» победила «Реал Сосьедад». Матч проходил на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в забил лидер команды из Виго Яго Аспас, реализовавший пенальти на 45-й минуте. Российский форвард Фёдор Смолов вышел на замену на на 84-й минуте и не отметился голевыми действиями.

«Реал Сосьедад» с 47 очками в 31 матче занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Сельта» с 33 очками занимает 16-е место. Лидером турнира является «Барселона», в 31 игре каталонцы набрали 68 очков. У «Реала» 65 очков и игра в запасе.