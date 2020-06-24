Вратарь Игорь Акинфеев не планирует уходить из ЦСКА и завершать карьеру футболиста в ближайшее время. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вратарь хочет отработать до конца свой текущий контракт с армейским клубом. Соглашение бывшего капитана сборной России с ЦСКА истекает в 2022 году.

Ранее блогер Василий Уткин рассказал, что капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры после игры 23-го тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и дебютировал за первую команду в 2003 году, проведя всю карьеру на клубном уровне в составе армейцев.