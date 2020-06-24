Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высоко отозвался о подготовке россиянина Александра Большунова, добившегося в прошлом сезоне большого прогресса.

Клэбо отметил, что Большунов прошел путь от лучшего лыжника в спринте до лучшего на дистанции, став, безусловно, лучшим универсалом прошлого сезона.

«Судя по его бегу «классикой», он делает верно невероятно многие вещи — нам есть чему поучиться. Впрочем, нужно искать и собственные решения. Большунов определенно во многом тренируется правильно, это видно всем», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, по итогам минувшего сезона, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Клэбо занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он уступил россиянину Александру Большунову, который получил большой Хрустальный глобус.