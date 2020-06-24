Российский боец UFC Пётр Ян жестко ответил на слова бойца Шона О’Мэлли. Ранее тот заявил, что Петру не хватило бы размаха рук, чтобы побить его — он легко бы нокаутировал россиянина.

«Занимался боксом восемь лет, и за это время избил столько длинных парней, сколько у тебя кудрей на голове. Используй свои длинные руки, чтобы засунуть их себе в задницу. Твой размах рук будет полезен для этого», — написал Пётр Ян в твиттере

Ранее Петр Ян также жестко отвечал американцу Шону О’Мэлли на его троллинг в соцсетях.

Тогд О’Мэлли призвал Яна успокоиться и заявил, что россиянин даже не может правильно написать свое имя.

Напомним, в активе россиянина шесть побед в шести поединках под эгидой UFC. На турнире UFC 245 он нокаутировал Юрайю Фэйбера.