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  • 10:59,  25 июня 2020
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Бокс/MMA
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Допинг-проба B боксера Беспутина оказалась положительной

Допинг-проба B боксера Беспутина оказалась положительной
Александр Беспутин. Фото: Instagram.

Допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина оказалась положительной. Об этом сообщил представитель команды боксёра Раджаба Бутаева, с которым Беспутин встречался в титульном поединке.

«Есть документальное подтверждение: проба B показала тот же результат, что и проба A», — цитирует представителя команды Бутаева ТАСС.

Напомним, 29-летний Беспутин провалил тест на допинг после титульного поединка. В конце ноября прошлого года он завоевал чемпионский пояс. В январе 2020-го боксер, уверенный в своей чистоте, принял решение вскрыть пробу В.

На счету Беспутина 14 побед, девять из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональном боксе.

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