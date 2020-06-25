Допинг-проба B боксера Беспутина оказалась положительной

Допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина оказалась положительной. Об этом сообщил представитель команды боксёра Раджаба Бутаева, с которым Беспутин встречался в титульном поединке.

«Есть документальное подтверждение: проба B показала тот же результат, что и проба A», — цитирует представителя команды Бутаева ТАСС.

Напомним, 29-летний Беспутин провалил тест на допинг после титульного поединка. В конце ноября прошлого года он завоевал чемпионский пояс. В январе 2020-го боксер, уверенный в своей чистоте, принял решение вскрыть пробу В.