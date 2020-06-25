Мать Джоковича о коронавирусе: Ужасают и пугают слова, которые пишут в адрес Новака

Диана Джокович, мать первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировала вспышку коронавируса на выставочном турнире её сына.

«Многие имеют что-то против него. Ужасают и пугают слова, которые пишут в его адрес. Мы привыкли к этому, а они надеялись, что так и будет», — заявила Джокович, слова которой приводит Blic Online.

Напомним, Джокович, его супруга и один из тренеров заболели коронавирусом. Также заразились Григор Димитров и его тренер, Борна Чорич, Виктор Троицки и его беременная супруга. Кроме того, заболела журналистка, работавшая на турнире, и пятилетний мальчик — внук владельца ресторана, где Джокович устроил вечеринку.

Финал турнир, где Джокович должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым, не состоялся.