Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала упражнение, которое можно выполнять в рамках занятий йогой. Видео появилось в официальном «инстаграме» pumajapan.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В минувшем сезоне она взяла паузу в карьере и не выходила на лёд с декабря, однако сейчас тренируется вместе с командой в Новогорске.

Ранее стало известно, что Загитова не получит ни одной награды на вручении премии ISU Skating Awards. Алина была номинирована на три премии: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа.