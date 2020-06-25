Nevasport представляет прогнозы экспертов на матч, который может определить чемпионство «Ливерпуля» в Англии – «Челси»-«Манчестер Сити», а также очередные встречи испанского чемпионата.

Комментатор Георгий Черданцев, не долго думая, берет победу «Манчестер Сити». Однако, коэффициент на это событие не слишком высокий. Черданцев предполагает, что это должна быть голевая встреча – «Сити» поймал неплохой ход, а «Челси» первый матч играет дома, поэтому нет смысла играть только от обороны. Комментатор предполагает победу «Манчестер Сити» через тотал больше 2,5.

Другой комментатор Денис Казанский также считает, что обе команды забьют на «Стэмфорд Бридж». По наблюдениям комментатора, в шести из семи домашних матчей «Челси» обе команды забивали. По мнению Казанского, «Челси» у себя дома способен обнаружить бреши «Сити» в обороне, а то, что «Сити» забьют больше одного мяча – по словам Казанского, к «гадалке не ходи». В этой связи прогноз – обе забьют и тотал больше 2,5.

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров видит в этом матче вывеску тура. По его наблюдениям, «Челси» нужно убедительно сыграть против «Сити», а лишние дни отдыха помогут хозяева восстановить силы, чтобы притормозить команду Гвардиолы. Аскеров предполагает, что «Манчестер» может не досчитаться очков и предполагает, что обе команды забьют.

В матче чемпионата Испании встречаются «Валенсия» и «Эйбар». Комментатор Константин Генич считает, «летучих мышей» поувереннее. «Валенсия», однако, только раз выиграла с того момента, как «Эйбар» вышел в Примеру. 1:1, 1:2, 0:1, 1:1 – вот счета игр с 2015 года. Тем не менее, Генич предполагает ставку на победу «Валенсии», которой строго нужно набирать очки, с форой (0).

В другом матче играют «Эспаньол» и «Бетис». Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов видит, что «Бетису» ничего не нужно в этом чемпионате Испании, а «Эспаньолу» грозит вылет. В этой связи бывший игрок «Сарагосы» считает, что на «Эспаньол» можно поставить с форой (0).