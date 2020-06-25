Болгарский биатлонист Красимир Анев, объявивший о завершении карьеры, рассказал об отношении к новому тренеру болгарской команды Александру Касперовичу.

«Я очень уважаю Александра Владимировича, у нас с ним прекрасные отношения. Можно даже сказать, мы с ним и с Сашей Логиновым друзья», — рассказал Анев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что несколько лет назад много общался с Касперовичем на сборе в Бельмекене. Тогда тренер отметил большой потенциал биатлониста, раскрыть который не удалось из-за отсутствия спарринг-партнеров. Анев подчеркнул, что на протяжении многих лет были спортсмены, которые хотели бы тренироваться с ним, однако федерация запрещала им это делать.

«Им говорили: либо вы тренируетесь с Захаровым – либо заканчиваете», — сказал Анев.

Он также пояснил, почему уходит из спорта как раз в тот момент, когда мог получить спарринг-партнера в лице чемпиона мира Александра Логинова.

«Я знаю, что отношение Дафовской ко мне никогда не изменится. Она будет продолжать рулить федерацией так, как она хочет. Надеюсь, что главный тренер получит больше полномочий, чем было до этого», — заявил биатлонист.