Российский боксёр Сергей Липинец получил право на проведение титульного боя. Как сообщил его менеджер Алекс Вайсфельд, за титул чемпиона мира по версии IBF россиянин поборется с с представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым.

«Липинец в сентябре проведёт бой за титул IBF против Абдукахорова», — сказал Вайсфельд, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 31-летний россиянин провел 17 боев в профессиональном боксе. В его активе 16 побед, 12 из которых нокаутом, при одном поражении. 26-летний Абдукахров одержал 17 побед (9 нокаутом) и не потерпел еще ни одного поражения.

Липинец является заслуженным мастером спорта России по кикбоксингу, чемпионом страны среди любителей и профессионалов, призёром чемпионата мира, чемпионом мира и России среди профессионалов по версии WAKO PRO.