Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в 24-м туре чемпионата России.

По мнению Слуцкого, «Локомотив» сейчас — одна из самых укомплектованных команд в лиге.

«На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу», — сказал тренер, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Слуцкий отметил, что у москвичей не будет дисквалифицированного Жемалетдинова, однако это не станет большой потерей команды. В стартовом составе появится Антон Миранчук, уверен специалист.

«Нам предстоит тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов», — подчеркнул Слуцкий.

Матч состоится в субботу, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.