Зеппельт о выдвижении Зайцевой: Интересно наблюдать, как некоторые уничтожают авторитет своего спорта

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими документальными фильмами о допинге в российском спорте, прокомментировал выдвижение Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

«И снова интересно наблюдать, как по крайней мере некоторые люди из российского спорта продолжают уничтожать авторитет своего спорта», — написал Зеппельт в «Твиттере».

Напомним, МОК признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил, в результате чего биатлонистка лишилась эстафетной медали Сочи-2014. В марте в CAS состоялись слушания по иску Зайцевой к МОК, результаты которых пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что делегатом от Москвы на внеочередной отчетно-выборной конференции в Химках, которая запланирована на 11 июля, выдвинут Владимир Малин, в члены правления Союза предлагается выдвинуть Ольгу Зайцеву.