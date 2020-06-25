Согласно статистике на четверг, 25 июня, в России зафиксированы 7 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 613 994, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от COVID-19 скончались 82 человека, за все время пандемии зафиксировано 8 605 летальных случаев. 375 164 пациента успешно преодолели болезнь, за минувшие 24 часа по выздоровлению выписаны 6 342 человека. Число активных случаев на сегодняшний день составляет 230 225.

В Москве выявлено 885 новых пациентов, всего инфицированы 217 791 человек — это первое место среди регионов. В Московской области зафиксированы 467 новых случаев, всего заражены 55 853 жителей. В Санкт-Петербурге числится 23 071 заболевший, из них 221 — за последние сутки.