Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что рассчитывал на победу команды в Кубке Дэвиса уже в этом году.

«Я рассчитывал уже в этом году. А как сейчас? Медведев, к примеру, в эти месяцы много тренировался во Франции и в Монако: снял коттедж с кортом, к нему приезжал тренер. Но тренировки тренировками, а на соревнованиях восстанавливается нервная система, которая возвращается в норму дольше всех остальных компонентов. Рублев тренировался в Испании. А Хачанов был в Москве и получил практики меньше всех», — заявил Тарпищев в интервью «Российской газете».

Специалист подытожил, что все теннисисты сейчас в разном состоянии и по-разному втягиваются в тренировочный процесс. Им сложно обрести себя после длительной паузы, уверен Тарпищев.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса, его возобновление ожидается в августе. В выходные Рублёв принял участие в выставочном турнире Adria Tour в Хорватии и дошел до финала, не проиграв ни одного матча. Однако решающий поединок был отменен из-за вспышки коронавируса.