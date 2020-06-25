Американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал, за что уважает российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я уважаю Хабиба, он очень сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям. Мне нравится его подход к делу. Он не треплется ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно», — заявил Масвидаль в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Напомним, 31-летний Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах и не потерпел ни одного поражения. Его следующем соперником станет американец Джастин Гэтжи, завоевавший титул временного чемпиона в поединке с Тони Фергюсоном. Титульный бой запланирован на сентябрь 2020 года.