Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему отпраздновал своей первый гол в ворота ЦСКА (4:0) жестом форварда Артема Дзюбы.

«Таким образом я выразил свою благодарность Артёму. Он ведь мог и сам ударить по воротам в том моменте, но вместо этого сбросил мяч мне. Затем последовала ошибка защитника, я воспользовался ей, забил гол — и тем жестом сказал Дзюбе «спасибо!» — рассказал бразилец, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Малком также отметил, что игра получилась сложной, так как выступать против ЦСКА всегда непросто. Однако, по мнению нападающего, в пользу «Зенита» сыграло отсутствие болельщиков армейцев, в то время как петербуржцы чувствовали поддержку.

Завтра, 26 июня, «Зенит» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в 24-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30.