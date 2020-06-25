Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящих домашних матчах чемпионата России.

«Чтобы продолжить движение к цели, требуется отдать все силы. У нас впереди четыре домашних матча на нашем роскошном стадионе, и мы обязаны выиграть все», — сказал Малком, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Бразилец выразил уверенность в том, что даже 10% болельщиков, которые будут на трибунах, поддержат команду так, что на «Газпром-Арене» будет ощущаться аншлаг.

«У нас лучший стадион и лучшие болельщики, они очень помогают нам, и мы должны стремиться к победам ради них», — сказал футболист.

Он подчеркнул, что команда думает лишь о предстоящем матче и прекрасно понимает, что чемпионат еще не закончен.

«Конечно, мы хотим стать чемпионами, но никто из нас не будет праздновать победу раньше времени», — сказал Малком.