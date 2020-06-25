Коронавирус в «Оренбурге» выявили после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал вспышку коронавируса в команде.

«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков», — заявил Парамонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что сегодняшняя тренировка отменена, команда ожидает решение руководства. По его словам, есть два развития событий: если есть изменения в регламенте, то «Оренбург» изолирует больных футболистов, а остальные сыграют; второй вариант — играть дублерами.