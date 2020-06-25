Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 15:16,  25 июня 2020
    ggbet
Футбол
0

Коронавирус в «Оренбурге» выявили после матча с «Локомотивом»

Коронавирус в &#171;Оренбурге&#187; выявили после матча с &#171;Локомотивом&#187;
ФК "Оренбург". Фото: сайт клуба

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал вспышку коронавируса в команде.

«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков», — заявил Парамонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что сегодняшняя тренировка отменена, команда ожидает решение руководства. По его словам, есть два развития событий: если есть изменения в регламенте, то «Оренбург» изолирует больных футболистов, а остальные сыграют; второй вариант — играть дублерами.

Напомним, в субботу, 27 июня, «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России. Ранее «Краснодар» уже пропустил матч с «Динамо» из-за коронавируса в стане бело-голубых. Игра была перенесена на единственную свободную дату — 19 июля.

Расписание матчей 24-го тура РПЛ. Инфографика Nevasport

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров