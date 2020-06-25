Коронавирус в «Оренбурге» выявили после матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал вспышку коронавируса в команде.
«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и прошли тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков», — заявил Парамонов, слова которого приводит «Чемпионат».
Тренер подчеркнул, что сегодняшняя тренировка отменена, команда ожидает решение руководства. По его словам, есть два развития событий: если есть изменения в регламенте, то «Оренбург» изолирует больных футболистов, а остальные сыграют; второй вариант — играть дублерами.
Напомним, в субботу, 27 июня, «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24 тура чемпионата России. Ранее «Краснодар» уже пропустил матч с «Динамо» из-за коронавируса в стане бело-голубых. Игра была перенесена на единственную свободную дату — 19 июля.
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