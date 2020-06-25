Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что игроки «Оренбурга» заболели коронавирусом после матча с «железнодорожниками» в 23-м туре РПЛ.

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, больных нет», — заявил Мещеряков, слова которого приводит «Чемпионат».

Мещеряков подчеркнул, что футболисты и тренер ответственно отнеслись к мерам безопасности и изолировались на базе, чтобы исключить все риски.

Напомним, сегодня, 25 июня, стало известно о вспышке коронавируса в «Оренбурге». В субботу команда должна играть с «Краснодаром», которые уже пропустил один матч из-за заболевания игроков «Динамо».