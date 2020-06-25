Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала, как они с футболистом отдыхают на яхте.

Она опубликовала фото на своей странице в «Инстаграме» и подписала:«Единственное, что мне нравится больше, чем ты, — это мы».

Напомним, ранее Джорджина рассказала, как начались её отношения с Криштиану. По словам девушки, их первая встреча состоялась в магазине Gucci, где она работала продавцом-консультантом.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года, до этого на протяжении девяти лет он защищал цвета мадридского «Реала». Трансфер португальца обошелся итальянскому клубу в 117 миллионов евро. Контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил 22 гола и сделал три результативные передачи.