Бывшая российская биатлонистка Анна Елисеева (Щербинина), супруга биатлониста Матвея Елисеева, вспомнила свою спортивную карьеру.

«В 20 лет я заработала свой первый миллион так же, как и все спортсмены-трудяги! Бегала еще по лыжникам.Отобралась на Первенство Мира, где мы были 2-е в эстафете, в личных гонках была в 5-ке за той же Хейди Венг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хагой (мы ее леди Гагой звали) и другими норвежскими лыжницами», — написала Елисеева на своей странице в «Инстаграме».

Она подчеркнула, что не считает, что что-то недополучила в спорте, хотя и могла достичь большего. Анна уверена, что у неё был и остается потенциал, но человек показывает то, на что готов.

По мнению экс-спортсменки, оправдания стоит держать при себе, так как в протоколе не укажут, кто и почему «облажался». Она считает, что секрет успеха в том, чтобы делать то, что боишься и чего избегаешь. Только в таком случае появится шанс стать лучше тех, с кем соревнуешься, утверждает Елисеева.