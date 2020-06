View this post on Instagram

В 20 лет Я ЗАРАБОТАЛА свой первый МИЛЛИОН так же, как и все спортсмены-трудяги! Бегала еще по лыжникам.⠀ ⠀ Отобралась на Первенство Мира, где мы были 2-e???? в эстафете, в личных гонках была в 5-ке за той же Нейди Венг (Heidi Weng) Якобсон (Astrid Jacobsen), Хагой (Ragnhild Haga) — мы ее леди Гагой звали???? и другими норвежскими???????? лыжницами.⠀ ⠀ Я не могу сказать, что я что-то недополучила в спорте. Могла бы быстрее, больше, круче? Однозначно!???? Потенциал был и есть.???? Но мы выступаем и показываем то, на что готовы.☝️⠀ ⠀ Мог бы лучше, сделал бы лучше. Если не сделал, значит, не мог!???? И баста! И #абсолютноПофиг почему не смог.⠀ ⠀ В протоколе не пишут, кто и по какой причине облажался????????‍♀️. А значит, оправдания можно держать при себе.⠀ ⠀ ????Вывод: хочешь побед? Делай то, что боишься или что делать избегаешь. И тогда у тебя появится шанс быть лучше тех, с кем соревнуешься! ⠀ #рубрикакоучтехника