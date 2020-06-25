Бывшая российская биатлонистка Анна Елисеева (Щербинина), супруга биатлониста Матвея Елисеева, вспомнила свою спортивную карьеру.
«В 20 лет я заработала свой первый миллион так же, как и все спортсмены-трудяги! Бегала еще по лыжникам.Отобралась на Первенство Мира, где мы были 2-е в эстафете, в личных гонках была в 5-ке за той же Хейди Венг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хагой (мы ее леди Гагой звали) и другими норвежскими лыжницами», — написала Елисеева на своей странице в «Инстаграме».
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В 20 лет Я ЗАРАБОТАЛА свой первый МИЛЛИОН так же, как и все спортсмены-трудяги! Бегала еще по лыжникам.⠀ ⠀ Отобралась на Первенство Мира, где мы были 2-e???? в эстафете, в личных гонках была в 5-ке за той же Нейди Венг (Heidi Weng) Якобсон (Astrid Jacobsen), Хагой (Ragnhild Haga) — мы ее леди Гагой звали???? и другими норвежскими???????? лыжницами.⠀ ⠀ Я не могу сказать, что я что-то недополучила в спорте. Могла бы быстрее, больше, круче? Однозначно!???? Потенциал был и есть.???? Но мы выступаем и показываем то, на что готовы.☝️⠀ ⠀ Мог бы лучше, сделал бы лучше. Если не сделал, значит, не мог!???? И баста! И #абсолютноПофиг почему не смог.⠀ ⠀ В протоколе не пишут, кто и по какой причине облажался????????♀️. А значит, оправдания можно держать при себе.⠀ ⠀ ????Вывод: хочешь побед? Делай то, что боишься или что делать избегаешь. И тогда у тебя появится шанс быть лучше тех, с кем соревнуешься! ⠀ #рубрикакоучтехника
Она подчеркнула, что не считает, что что-то недополучила в спорте, хотя и могла достичь большего. Анна уверена, что у неё был и остается потенциал, но человек показывает то, на что готов.
По мнению экс-спортсменки, оправдания стоит держать при себе, так как в протоколе не укажут, кто и почему «облажался». Она считает, что секрет успеха в том, чтобы делать то, что боишься и чего избегаешь. Только в таком случае появится шанс стать лучше тех, с кем соревнуешься, утверждает Елисеева.
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