Константин Лепехин, экс-защитник «Зенита», бронзовый призер чемпионата России и обладатель Кубка страны:

Игра Шатова за время, проведенное в «Зените», на мой взгляд, заслуживает позитивной оценки. На каком-то этапе, к примеру, во времена Андре Виллаш-Боаша, он, безусловно, приносил пользу «Зениту». Тогда он был достаточно важной фигурой в составе.

Теперь футболист, по всей видимости, продолжит карьеру в «Рубине», который возглавляет Леонид Слуцкий. Они знакомы по сборной России. Сможет ли Шатов раскрыться в Казани или нет – так вопрос ставить неправильно. Шатов уже себя зарекомендовал, он уже раскрылся и состоялся как футболист. А вот, насколько он сможет вернуться к тому футболу, в который играл несколько лет назад, — это вопрос сложный.

Во-первых, это другая команда и другой главный тренер. Во-вторых, Шатов уже немолодой футболист – сейчас сложно сказать, насколько он мотивирован.

И все же, от времени, проведенном Шатовым в «Зените», осталось какая-то недосказанность. Есть элемент нереализованности. А все потому, что когда футболист является основным, вокруг него строится игра, он постоянно выходит в старте, а потом на каком-то этапе он перестает попадать в состав, но, тем не менее, находится в команде – это вызывает вопросы, всегда интересно, почему так происходит. Возможно, нет возможности покинуть команду, нет желания этого делать.

Думаю, если бы в лучшие свои времена Шатов уехал бы за рубеж, он мог бы себя проявить и там.