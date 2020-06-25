Футбольный клуб «Монако» на своём официальном сайте объявил о расставании с шестью игроками.

Трое футболистов покидают команду по истечении контрактов: это вратари Диего Бенальо и Сейду Си, а также полузащитник Мусса Силла.

Ещё у троих игроков истекает срок аренды, поэтому они возвращаются в свои клубы. Полузащитники Тьемуэ Бакайоко и Адриен Силва и нападающий Ислам Слимани вернутся в Англию. Права на француза принадлежат лондонскому «Челси», на португальца и алжирца – «Лестеру».

Напомним, нынешний сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» остановился на девятой строчке, набрав 40 очков в 28 матчах.