We all, one day move up to the sky, some earlier some later, the only thing that remains is the memory of who we were. To me my dad was a legend and he will always be a legend! I hope one day I will reach this level in life that other people will remember me as a guy who achieved incredible results in life like my dad. Today you would have been 53. Love you PAPA❤️ . . Все мы однажды, поднимаемся на небеса, некоторые раньше, некоторые позже — единственное, что остается, — это память о том, кем мы были. Для меня мой папа был легендой, и он всегда будет легендой! Я надеюсь, что однажды я достигну такого уровня в жизни, что другие люди будут помнить меня как человека, который достиг невероятных успехов в жизни, как мой отец. Сегодня тебе исполнилось бы 53 года. Люблю тебя, ПАПА❤️ #missyou #alwaysinmyheart #nevergiveup #pushingforyou #loveyou