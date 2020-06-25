Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман опубликовал обращение к своему отцу, который недавно ушел из жизни из-за коронавиурса.

Сегодня, 25 июня, Михаилу Шварцману должно было исполниться 53 года.

«Все мы однажды поднимаемся на небеса, некоторые раньше, некоторые позже. Единственное, что остается, — это память о том, кем мы были. Для меня мой папа был легендой, и он всегда будет легендой!» — написал Шварцман у себя в «Инстаграме».

Пилот выразил надежду, что однажды тоже достигнет такого уровня, что другие люди будут помнить о его успехах.

«Сегодня тебе исполнилось бы 53 года. Люблю тебя, ПАПА», — написал Шварцман.

Напомним, в этом году Роберт Шварцман должен дебютировать в Формуле-2. Первый этап запланирован на период с 3 по 5 июля, он состоится в Австрии.